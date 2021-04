Proponen paro legislativo hasta que el Gobierno retire la tributaria

Durante una sesión de la plenaria y medio de las movilizaciones que se han venido registrado en contra de la reforma tributaria en varias regiones del país, el senador Armando Benedetti propuso un paro legislativo hasta tanto el Gobierno Nacional retire la reforma tributaria.

“Que el Congreso no sesione hasta que el Gobierno retire esa reforma, no porque sea buena o mala, no porque le quite o no le quite puntos, sino para que no haya más muertos en estos días y empiece un nuevo día para todos en un consenso de todos”, indicó Benedetti.

El congresista manifestó que el congreso está desconectado de la realidad del país y agregó que “ hoy hay mucha gente en la calle. La gente salió a pesar del COVID-19, a pesar de un fallo, la gente salió porque esta brava, con hambre, sin trabajo y con miedo al futuro”.

Frente a la reforma tributaria el presidente Iván Duque señaló que el Gobierno está dispuesto a buscar consensos, pero que no retirará el proyecto radicado ante el Congreso.