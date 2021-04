Definida la programación para los cuartos de final del fútbol colombiano

La Dimayor dio a conocer la programación para los juegos de ida y vuelta de los cuartos de final del fútbol colombiano, los cuales se llevarán a cabo entre los dos próximos fines de semana.

Las series iniciarán este sábado 24 de abril con el juego entre América y Millonarios en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 3:30PM. Los otros tres compromisos de las llaves de ida se celebrarán el domingo.

Entretanto, los partidos de vuelta serán entre el sábado 1 y el domingo 2 de mayo. Primero con los juegos Milonarios Vs. América y Cali Vs. Tolima; posteriormente con los enfrentamientos Santa Fe Vs. Junior y Nacional Vs. La Equidad.

Programación cuartos de final futbol colombiano.

PARTIDOS DE IDA

24 de abril

América de Cali vs Millonarios FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

25 de abril

Junior FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Deportes Tolima vs Deportivo Cali

Hora: 5:40 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

La Equidad vs Atlético Nacional

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

PARTIDOS DE VUELTA

1 de mayo

Millonarios vs América de Cali

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: El Campín

Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palmaseca

2 de mayo

Independiente Santa Fe vs Junior FC

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: El Campín

Atlético Nacional vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot