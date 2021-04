Hunden el proyecto de ley que buscaba eliminar las causales del divorcio / ()

Con 78 votos por el Sí y 70 por el No, la Plenaria de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley que buscaba eliminar las causales del divorcio y permitir la separación de manera unilateral en Colombia. La iniciativa hacía su trámite en segundo debate, y habría requerido superar cuatro en total para ser ley.

"Lamentamos profundamente que no se haya dado una discusión a fondo de este proyecto que buscaba el divorcio libre en Colombia, y que en cualquier momento, uno de los cónyuges de manera unilateral pudiese decidir divorciarse. Hay que dar las discusiones al interior del Congreso, y más cuando en términos de libertades individuales se trata", sostuvo la representante y autora, Katherine Miranda.

El proyecto de ley que pretendía modificar artículos del Código Civil, y otros más del Código General del Proceso, no contó con el respaldo de la mayoría de los representantes, que argumentaban que este desvirtuaba la naturaleza del matrimonio y la familia colombiana.

El representante del Partido Colombia Justa y Libres, Carlos Acosta, argumentó que "fue una gran victoria para la Familia en Colombia. Demostramos que el matrimonio no es un contrato como una compra venta, donde lo que ya no me sirve se puede desechar simplemente. Y protegemos así derechos fundamentales de las mujeres y de los niños, para que un juez, el Derecho de Familia y las protecciones constitucionales sigan amparándolos".

Pese a ello, tras darse por finalizada la discusión, la congresista Miranda, del Partido Verde, anunció que en el mes de julio radicarán nuevamente el proyecto de ley para facilitar los divorcios en el país.