Piedad Córdoba reveló que tiene COVID-19

En la mañana de este jueves 15 de abril la ex senadora Piedad Córdoba reveló en un mensaje a través de la red social twitter que fue diagnostica con COVID-19. Contó que está estable.



“Quiero informar al país que he contraído el COVID. Me encuentro con síntomas pero estoy estable”, indicó



La excongresista pidió a las personas con las que en los últimos días tuvo contacto, que se realicen la prueba de COVID-19 y que se aíslen. “Solicito a todas las personas que se han visto conmigo últimamente que por favor se aíslen y se hagan la prueba, agregó.



Caracol Radio conoció que la exsenadora se realizó la prueba contra el covid-19 el día de ayer y el resultado dio positivo para el virus. Actualmente se encuentra aislada y trantando los sintómas.

Córdoba terminó su mensaje en la red social diciendo: “Mándeme fuerza pues!!”