Las 10 preguntas propuestas sobre la Reforma Tributaria

1.¿Qué propone hacer el Gobierno con el IVA?

El Gobierno Nacional plantea no tocar el IVA para los productos básicos de la canasta familiar que hoy no pagan esta contribución. No hay cambios.

2. ¿Proponen impuesto para los productos de la canasta familiar?

En el proyecto de reforma tributaria se propone al Congreso de la República eliminar el régimen de exentos que tendría un impacto en productos como la carne de pollo, huevo y otros alimentos que se encontraban en esta categoría, esta es la preocupación de gremios como la SAC y FENAVI, quienes advierten que esta propuesta tendrá un impacto directo para los consumidores.

3. ¿Qué piden hacer con los productos exentos y excluidos de IVA?

Los productos que se encontraban en la categoría de exentos pasan a excluidos es decir que no hay devolución del IVA. Entre los productos que no causan el impuesto se encuentran animales vivos, carne de pollo, carne bovina, pescado, aves, huevos, cebolla, tomates, yuca, lápices servicios médicos y hospitalarios entre otros

4. ¿Desde qué salario se empezaría a pagar impuesto de renta?

En el proyecto se establece que los colombianos con ingresos superiores a 2.4 millones de pesos mensuales tendrán que declarar renta pero no van a pagar y la idea del Gobierno Nacional es que a partir de 2023 esta tarifa baje para ingresos superiores a 1.6 millones mensuales. Las tarifas comenzarán en el 0% y van hasta un máximo del 41%.

5. ¿Habría impuesto a los grandes patrimonios? ¿desde qué monto?

La propuesta es para capitales superiores a los 4.865 millones hasta 14.595 pesos tendrán una tarifa del 1 y para capitales superiores del 2% y la idea es que el impuesto se mantenga por un periodo de dos años.

6. ¿Pagarían impuesto adicional de solidaridad qué monto de salarios?

Este impuesto es para ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos con una tarifa del 10%.

7. ¿Habría impuesto a los pensionados?

Se plantea que las pensiones con ingresos superiores a los 4.8 millones mensuales tendrían que declarar renta y no a partir de los 7 millones como se había planteado inicialmente

8. ¿El Gobierno pide poner impuesto a los servicios públicos?

Sí, se plantea que los colombianos de los estratos IV, V y VI paguen un IVA del 19% en materia de servicios públicos. Los subsidios se mantendrían para los colombianos de bajos recursos económico

9. ¿Qué otros nuevos impuestos plantea el proyecto del Gobierno?

Se propone la creación del impuesto nacional de vehículos, el impuesto nacional al consumo de plaguicidas, Así mismo se da vía libre al establecimiento del gravamen nacional sobre productos plásticos de un solo uso y utilizados para envasar, embalar y empacar bienes.

También se crea el impuesto al carbono, cuyos recursos se van a destinar para luchar contra el cambio climático y cuya tarifa para el caso de la gasolina será de 159 pesos por galón y ACPM $ 179 entre otros.

A esto se suma que se autoriza la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM y se autorícese a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley.

10. ¿Este proyecto se aprobará cómo está presentado o lo puede cambiar el Congreso?

Sin lugar a dudas el proyecto sufrirá modificaciones en su trámite por las comisiones económicas y en las plenarias tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.