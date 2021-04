Actor de 'Los Simpson' pide perdón a comunidad india por darle voz a Apu

El actor Hank Azaria, que dio voz al indio Apu Nahasapeemapetilon en la serie animada 'Los Simpson', reveló que le gustaría pedir disculpas por la interpretación estereotipada y caricaturesca del personaje.

En el podcast Armchair Expert, el actor, también conocido por sus papeles en la serie 'Brockmire' y la película 'The Birdcage', confiesó que "realmente pide perdón por su parte en la creación (del personaje) y su participación en eso"

"Una parte de mí siente que necesito dirigirme a cada persona india en este país para disculparme personalmente y a veces lo hago", subrayó.

Azaria opina que las series animadas deben tener repartos más inclusivos.

"Si es un personaje indio o latino o negro, por favor, hagamos que esta persona preste su voz al personaje. Es más auténtico, va a aportar su experiencia y no vamos a quitarle el trabajo" a quien lo necesita más, agrega.

En junio de 2020, en medio de las protestas del movimiento Black Lives Matter, la cadena Fox anunció que "en el futuro, Los Simpsons ya no tendrán actores blancos que interpreten a personajes que no sean blancos".

"Cuando me di cuenta de que ese no era el personaje que habían concebido en un principio, simplemente no quise participar más en ello. Simplemente no me parecía correcto", confesó en ese entonces Azaria, quien también había prestado su voz a Carl Carlson, un compañero de trabajo de Homero Simpson. Ahora es el afroamericano Alex Désert quien hace su voz.

Los Simpson no fue la única serie en la que se anunciaron cambios similares. En particular, el actor blanco Mike Henry dejó de prestar su voz al personaje principal de la serie Padre de familia, Cleveland Brown. La actriz Kristen Bell, a su vez, tomó la decisión de abandonar el papel de la joven birracial Molly en la serie animada Central Park.

"Darle un personaje mestizo a una actriz blanca minimiza lo específico de la experiencia birracial y negra", expresó en un comunicado.