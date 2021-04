“Estoy secuestrada”: mujer pide ayuda a enfermeros que la vacunaron

En medio de la jornada de vacunación en Ciudad de México, una mujer de 85 años le entregó una nota al enfermero que la vacunó en la que pedía ayuda, asegurando que su hija y su yerno la tenían secuestrada hace un año.

“Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta. Les pido que me saquen de aquí, por favor”, decía la nota entregada a los médicos.

Tras leer la nota, los trabajadores sanitarios llamaron a la policía que detuvo a las personas que la mujer acusaba, a su hija de 39 años y a su yerno de 59 años.

Al momento, la mujer de 85 años fue trasladada a “un lugar seguro” mientras avanzan el Ministerio Público adelanta las investigaciones sobre las denuncias y define la situación jurídica de las personas detenidas.