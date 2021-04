Heymar Escobar, de la cotidianidad colombiana al éxito con el bitcoin

Heymar Alfonso Escobar Sanabria, es un hombre de 43 años de edad, que ejercía dentro de su cotidianidad laboral como técnico de sistemas, donde como muchos colombianos, dependía de su trabajo, para poder llevar el sustento a su casa y así poder responder responsablemente por su familia.

Este hombre que trabajaba haciendo este tipo de soportes al área tecnológica de algunas empresas, contó como fue el drama que vivió tiempo antes de conocer la llegada de los bitcoins.

“Trabajé como técnico en sistemas en diversas empresas, y en una de ellas, duramos 8 meses sin salarios, fue una época dura, porque era difícil trabajar conseguir dinero para ir a trabajar, guardando la esperanza de que en algún momento nos pagarán”, resaltó Heimar, que además añadió que posterior a ello tuvo que conseguir empleo en un call center, para poder cumplir con sus obligaciones como cabeza de hogar.

Fue así que cansado de la situación, decidió alistar maletas y junto con su familia, emprendieron su nuevo destino hacía el municipio de Duitama, en busca de nuevas oportunidades, sin embargo, este hombre ya conocía acerca de las criptomonedas, pero por desconfianza no había tomado la iniciativa de invertir en ellas.

Traslado de Bogotá a Duitama / Cortesía: Heimar Escobar

“Hace 14 años me habían hablado del bitcoin, pero yo desconocí del tema y cuando pedía información mucha gente me decía que era una pirámide, ese tiempo un bitcoin valía 300 dólares, y aunque muchos amigos invirtieron, a mí me seguía generando desconfianza, fue así que tomé la decisión de viajar Duitama en busca de nuevas y mejores oportunidades”, expresó.

Luego de asentarse en este municipio del departamento de Boyacá, Heymar recordó lo que en algún momento había hablado con su amigo Charly acerca del bitcoin, y cuando tomó la decisión de invertir en una plataforma, no pensó que su vida fuera a tomar un giro inesperado.

“Cuando recordé lo que me dijeron del bitcoin, hablé con mi amigo Charly y solo tenía un millón de pesos, él me dijo que comenzara con eso, que maso menos era un equivalente a 300 dólares, fue así que, para generar ganancias, comencé haciendo interés con puesto, es decir lo que ganaba lo iba invirtiendo, cuando me di cuenta ya tenía 1000 dólares, desde allí me he dedicado a esto, y ya llevo 5 años sin saber que es pasar una hoja de vida”.

De esta manera, Escobar pasó de ganar un sueldo modesto por sus servicios como técnico de sistemas a generar ganancias mensuales que oscilan entre los 20 y 30 millones de pesos, invirtiendo en diversas criptomonedas, y a su vez creando proyectos, para que más personas al igual que él obtengan beneficios económicos.

Posterior a la inversión en Bitcoin / Cortesía: Heimar Escobar

“Mis ingresos con las criptomendas oscilan entre unos 25 y 30 millones de pesos mensuales, y actualmente me encuentro en proyectos con algunos socios, en donde lo que nosotros, hacemos es que entre las personas que invertimos, nos dirigimos a una notaría, según la proyección de la moneda, notaríamos un documento y de ganancia repartimos por partes iguales”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Heymar, que tuvo en sus filas grandes pérdidas, debido a un asalto que recibió y teniendo en cuenta que todo se maneja de forma virtual, cuando quiso recuperar su monto económico invertido en bitcoin se dio cuenta que ya era demasiado tarde.

Después de ser un gran inversor / Cortesía: Heimar Escobar

“También he perdido, pero fue porque fui víctima del robo de mi celular, ahí tenía un capital de 120.000 dólares, y cuando recuperé el sistema ya no tenía las monedas”, declaró, añadiendo algunos consejos a las personas para que busquen una buena asesoría si su deseo es invertir en criptomonedas “Lo malo es que esto se presta mucho para robar a los incautos, ya que hay muchas pirámides y los que desconocen salen estafados, también hay formas de invertir, pero como todo también corres riesgos, por eso recomiendo asesorarse bien y que el dinero invertido no solvente sus necesidades primarias”. puntualizó.

Finalmente, Escobar hizo un llamado a las personas que desean invertir, a que lo hagan ya que como dice él, este dinero virtual va revolucionar el mercado, y traerá beneficios económicos a futuro, y aunque se pueda invertir poco dinero, el objetivo como lo manifiesta es llegar a una solvencia que permita que las plataformas se manejen de forma independiente.

“Este negocio es para la gente que le gusta arriesgar, las personas pueden invertir poco, pero si inviertes poco, ganas, muy poco, pero si sabes invertir podrás tener ganancias abultadas, la gente por desconocimiento o desconfianza le da miedo invertir, pero esto es muy bueno para asegurar una buena economía, lo importante es tener paciencia, porque en cualquier momento la criptomenda tiene un gran movimiento y ¡pum es como ganarte la lotería!”.