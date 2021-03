Antonio Caro, 1950 – 2021, un maestro en el arte conceptual colombiano

Antonio Caro el artista conceptual colombiano falleció el 29 de marzo de 2021. Fue uno de los principales promotores del arte conceptual. Consideraba que una obra no debía ser explicada sino entendida con solo apreciarla.

María Paz Gaviria, Gerente de Plataformas culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá, describe a Antonio Caro como un referente del arte conceptual colombiano. Afirma que sus obras estaban fuertemente referenciadas por la problemática sociopolítica y cultural. Resalta que recurrentemente Caro recurría a la ironía, la crítica y humor.

Antonio Caro nació en Bogotá en 1950 y a los 19 años, en 1969, ingresó a la Universidad Nacional de Colombia como estudiante de Bellas Artes. Sus obras hacer parte de importantes colecciones como la del Banco de la República, la del Museo de Arte Moderno de Bogotá - MamBo, Museo de La Tertulia de Cali, entre otras varias.

Una de sus obras icónicas más reciente fue un teclado de computador que hizo para la Fundación Gabriel García Márquez y que se convirtió en la escultura que le entregan a los ganadores de Premio de Periodismo Fundación Gabo. También se recuerda la imagen de la palabra Colombia que hizo con los colores y tipografía de Coca Cola.

Para el maestro Caro cuando un espectador no entendía una obra, la mala suerte era de la obra y no del observador. Consideraba que la mejor arte del mundo no necesariamente le tenía que gustar o ser considerada así por todos.

El Ministerio de Cultura dio el siguiente mensaje de condolencias: Lamenta la muerte del maestro Antonio Caro, cuya obra es y será fundamental para el arte conceptual de Colombia y América Latina. Su legado y constante reflexión marcaron la historia del arte nacional. Enviamos un mensaje de solidaridad a sus familiares y amigos.