Black Adam: Dwayne Johnson reveló nueva fecha de estreno de la cinta

Black Adam, la cinta con la que Dwayne Johnson se unirá al Universo Extendido de DC para "cambiar la jerarquía de poder" tiene nueva fecha de estreno. Aunque todavía no ha comenzado la producción de la cinta, que se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus, el actor conocido como 'La Roca', reveló la nueva fecha de lanzamiento de la película en un épico vídeo.

En el clip se puede ver Times Square en Nueva York y varias pantallas gigantes en las que aparece el título de la película, que en principio iba a ver la luz este año, y la nueva fecha de estreno: 29 de julio de 2022. "La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar", se escucha en el video.

Junto a Johnson en la película también estarán Aldis Hodge como Hombre Halcón, Noah Centineo como Atom Smasher, Quintessa Swindell como Cyclone, Pierce Brosnan como Doctor Destino, Sarah Shahi y Marwan Kenzari. La cinta estará dirigida por el español Jaume Collet-Serra a partir de un guión de Adam Sztykiel.

Black Adam apareció por primera vez en DC Cómics en la década de 1940 como un villano corrupto por el poder y poco a poco se convirtió en un antihéroe en la década de los 2000, conocido por ignorar las reglas y desafiar los convencionalismos. La película es un spin-off de ¡Shazam!, producción de 2019 protagonizada por Zachary Levi y que contará con una secuela en 2023.

Además de participar en Black Adam, Johnson es uno de los actores más solicitados del momento. Próximamente también aparecerá en Red Notice, Jungle Cruise, The King, San Andreas 2, Doc Savage y Big Trouble in Little China.