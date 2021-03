Recomendaciones de bioseguridad para la Semana Santa

En el noticiero de la Mañana hablamos con la Doctora María Cristina Navas, presidenta de la Asociación Colombiana de Virología acerca de las recomendaciones de bioseguridad para esta semana santa, en la que se prevé aumente el número de contagiados de forma exponencial generando el tercer pico de la pandemia en abril.

Lo más importante es tener en cuenta que el virus sigue circulando y que el gran porcentaje de las personas no tienen aún una respuesta inmune específica, la cual se desarrolla en varios meses.

No se puede olvidar que, en Chile, aunque la jornada de vacunación ha sido efectiva, se ha anunciado un nuevo confinamiento debido al alza de contagios durante estos últimos días.

“Hay que tener en cuenta que, aunque Chile es un país modelo para la vacunación, los estudios de las diferentes vacunas han demostrado que se deben aplicar las dos dosis y esperar dos semanas para que el proceso de respuesta de anticuerpos sea efectivo”, asegura Navas.

No se puede comparar el proceso que viven otros países con el colombiano. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, los buenos resultados se han dado gracias a lo rápido que avanza el proceso de inmunización y la cuarentena a estricta que llevaron hace unos meses antes de iniciarlo.

“Además, las vacunas evitan el desarrollo de la enfermedad severa o la muerte, pero no está demostrado que no se pueda infectar y menos cuando no se ha completado el esquema. Lo que quiere decir que aún hay mucho porcentaje de la población que es susceptible a contagiarse”, continúa la doctora.

Por último, concluye con algunas recomendaciones específicas para las personas que piensan viajar a distintas regiones del país esta semana santa: “Aunque ya cumplimos la primera etapa de personas de 80 años, lo ideal es cumplir una cuarentena voluntaria antes de visitar a los familiares y así no ponerlos en riesgo. El distanciamiento, el lavado de manos y el uso correcto del tapabocas son otras medidas necesarias para evitar que la tercera ola de contagios sea mayor”.