La Equidad va por el liderato de la Liga enfrentando a Patriotas

Patriotas Boyacá recibe este lunes desde las 6:05 de la tarde a La Equidad, en la continuación de la fecha 13 de la Liga Colombiana. El juego está marcado por el eventual liderato que alcanzaría el conjunto ‘Asegurador’ en caso de conseguir un triunfo en Tunja, ya que superaría la línea de Atlético Nacional, estableciéndose con 25 unidades en la cima del torneo.

Luego de su traspié en la Copa Sudamericana ante Deportivo Pasto, con derrota de 1-2 para el conjunto bogotano, los dirigidos por Alexis García se citan para alcanzar lo más alto de la tabla.

Por Liga, La Equidad consiguió en su última salida un triunfo de 3-1 ante Envigado, que le permitió llegar a las 22 unidades en el campeonato y mantenerse en los ocho primeros de la tabla.

Le puede interesar:

Otra realidad es la que vive Patriotas, debido a que llega a este juego luego de perder en condición de local ante Millonarios por 0-2. El equipo de Tunja está en el puesto 15 con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y siete derrotas.

En cuanto a datos del partido, el conjunto ‘Asegurador’ solo perdió un duelo ante Patriotas en Primera A desde que estos ascendieran en 2012 (21 partidos – 10V 10E 1D); aquella derrota fue en marzo de 2019 en un choque que finalizó 3-1.

Patriotas por su parte, no ganó en sus últimos tres partidos en la presente Liga (3D); en dos de esas caídas, como local, no consiguió hacer gol (0-1 vs. América de Cali; 0-2 vs. Millonarios)

Ambos equipos se han enfrentado en 21 oportunidades, con una supremacía favorable para La Equidad con 10 victorias, mientras que Patriotas apenas ha ganado un juego, dejando un saldo de 10 empates.

El juego dará inicio a las 6:05 de la tarde y usted lo podrá disfrutar por el streaming de Caracol Deportes.