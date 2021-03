Reseña 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder: épica, emocionante y ambiciosa

¡ATENCIÓN! ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS

Desde el primer momento que inicia 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder nos damos cuenta que estamos al frente de una cinta diferente. Su cambio de tono se nota desde los diálogos, tomas y hasta la corrección de color que se hizo en la edición.

Siendo más oscura y sombría, la travesía de Bruce Wayne/Batman para reunir a la Liga de la Justicia para hacerle frente a una amenaza mayor se convierte en su lucha personal y terminamos creyendo en su noble causa. No será fácil, pero al final lo conseguirá.

Leer más: ¿Cómo ver 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder en Colombia?

Leer más: Liga de la Justicia: confirmada la presencia del Detective Marciano

Si usted me pregunta por la cantidad de material nuevo, diría que el 'Snyder Cut' consta de un 60% de material nuevo y 40% que ya estaba grabado previamente.

¿CUMPLIÓ O NO?



Es un rotundo sí, porque cada personaje tiene el tiempo justo para brillar en pantalla y no opaca a los otros, algo que le reprocharon mucho a la versión de 2017.

El más ganador de todo es Cyborg, siendo clave antes, durante y al final de este conflicto contra Steppenwolf y el regreso de Darkseid.

La muerte de sus padres, la influencia que tiene con las caja madre y el poder de manipular entornos digitales, militares y hasta económicos con sus habilidades lo hacen uno de los puntos más altos de la película.

Otras de las grandes sorpresas fue Iris West, el interés amoroso de Flash o el ‘velocista Escarlata’ que lo hará probar sus habilidades en un momento de necesidad.

A estos dos sumamos al Detective Marciano, un personaje muy querido por los seguidores, que solamente tiene un par de apariciones, pero resultan determinantes hacia el futuro del Universo de DC Comics.

LOS VILLANOS

Hay que dejar algo en claro y es que Darkseid es la gran amenaza del corte, pero tiene bajo su poder a varios personajes importantes como Desaad y Steppenwolf. A este último le sentó de maravilla el nuevo aspecto que le dieron para el corte y sus motivaciones. En ningún momento se siente forzado y por el contrario es el que se lleva los méritos durante las cuatro horas de duración.

Leer más: Zack Snyder revela una escena del Superman Negro de Liga de la Justicia

Leer más: Liga de la Justicia se convertirá en la película más cara de la historia

CONTEXTO DE DARKSEID Y LA ECUACIÓN ANTI-VIDA

Diana Prince/ Mujer Maravilla es la que descubre en un tramo de la cinta lo que ocurrió en el pasado en la lucha por las cajas madre entre atlantianos, amazonas, humanos, entre otros, y por supuesto la amenaza de Uxas o Darkseid con la famosa 'ecuación anti-vida'.

Básicamente esta le otorga el poder y control mental sobre todo ser vivo racional y sensible. El objetivo de Darkseid no será otro más que explorar, invadir y tratar de arrasar con el planeta Tierra para tratar de conseguirla, he ahí el trasfondo de esta cinta.

SUPERMAN

Otro personaje que brilló en pantalla fue el mismísimo Superman, porque en esta oportunidad se presentó con su traje negro, que hace una clara referencia a los cómics, y sin un abuso de los efectos especiales. Recordemos que en la versión de Joss Whedon fue muy cuestionado en este aspecto.

EPÍLOGO

Solo hablaremos de la sorpresa que hay al final de la cinta, porque cuenta con un epílogo, lleno de referencias a los cómics y una escena en particular que nos dejó con los “pelos de punta”. Se trata de una nueva pesadilla de Batman en la que vemos una tregua con el Guasón, la muerte de varios miembros de la Liga y la conquista de Darkseid que tendrá como aliado al mismo Superman, todo por cuenta de la muerte de Lois Lane.

Ojo porque hay que verla toda con detenimiento porque hay mucha información para procesar.

Calificación final: 4.5 de 5.0