Actriz colombiana denuncia falsificación de identidad en OnlyFans /

Por medio de un video de instagram se conoció el caso de Isabel Garcés, una actriz y cantante colombiana que fue suplantada en la red social Only Fans. La joven menciona que están utilizando sus fotografías con el fin de recibir dinero, "las personas que hicieron esto no saben el daño que me han hecho y lo mal que la he pasado desde que me entere de ese perfil falso. Están usando mis fotos y están haciendo dinero con ellas", añadió.

En un video de aproximadamente 4 minutos, la joven denuncia que "todo el mundo me está mandando esa cuenta. Sin embargo, yo no puedo verla porque me bloquearon", aclarando que no es verdad que ella use la plataforma.

Así mismo, menciona que los impostores utilizaron sus datos personales para crear la página, contactando a amigos cercanos y familiares por medio de esta, fue de tal manera como se enteró de la existencia de la misma "acabo de despertarme y tengo cerca de 300 mensajes. Están suplantando mi identidad".

Garcés finaliza aclarando a sus seguidores que no es ella quien está detrás de las cuentas y pidiendo que le ayuden a reportar los usuarios falsos.