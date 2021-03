Amaranto Perea tras polémica contra Nacional: “Yo confío en el VAR”. /

En polémica terminó el partido entre Junior y Atlético Nacional de la Fecha 12 de la Liga Colombiana. Los jugadores terminando enfrentándose entre ellos y el VAR terminó en el ojo de la polémica tras anular un gol por fuera de lugar milimétrico de Miguel Ángel Borja, sancionara el penalti y revisara la acción donde terminó expulsado Teófilo Gutiérrez.

"Yo confío en el VAR, me parece una herramienta buena. Lo que me preocupa son los criterios que se aplican para resolver jugadas. El penalti no lo he visto, pero si es penalti es penalti. No estoy en contra de que la herramienta entre y se pite lo que realmente se ve. Lo que me preocupan son los criterios que se utilizan para tomar una u otra decisión.", expresó el entrenador.

Sobre la expulsión de Teófilo dijo que el jugador debió ser más inteligente pues el VAR revisa todas las jugadas. Además dijo que el jugador se equivocó, "ha cometido un error muy importante" y aseguró que hablarán con el jugador.

Por último, lamentó que su equipo se haya desviado del objetivo que era el de ganar el partido y hubieran entrado en las peleas con los jugadores del equipo rival. Sobre la falta de gol, Amaranto Perea se mostró tranquilo, "Aún así nos ponemos en ventaja, creo que ese gol nos fortalecía mucho más, ellos tenían que salir a presionar y nos iban a dejar mucho más espacio".