En 2020 cada seis minutos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar

De acuerdo con el último boletín de Sisma Mujer, elaborado con cifras oficiales, en Colombia durante el 2020 cada seis minutos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar y cada 34 minutos de violencia sexual.

El documento señala que con corte al 2 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la Nación registró 5.760 víctimas de violencia intrafamiliar por hechos presuntamente ocurridos solo en ese mes. De estos, 4.414 correspondieron a mujeres y 989 a hombres, con lo cual cada 11 minutos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar en lo que va de 2021.

“En términos generales hemos concluido que una mujer es víctima de violencia intrafamiliar cada seis minutos en el país. Más del 90% de los casos están en la impunidad, solo un 7% llega a juicio y 0,92% tiene una ejecución de penas, es decir, que no está siendo efectivo denunciar ni en el marco de la pandemia ni con anterioridad”, explica la directora de Sisma Mujer, Linda Cabrera.

Frente a la violencia sexual, además de haber una impunidad del 92%, 82 de cada 100 víctimas son niñas y adolescentes. Las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas, seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años.

Además, el Boletín No 25 de la organización indica que por cada hombre agredido, aproximadamente 6 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. “En 2020, aún con las restricciones para el registro de los hechos derivadas de la pandemia y de la falta de una adecuada respuesta estatal, una mujer fue agredida sexualmente cada 34 minutos”.

“Las líneas telefónicas se han activado, pero no de la misma manera las Fiscalía General de la Nación y los servicios forenses. Entonces no hay canales específicos durante la pandemia para garantizar el acceso a servicios forenses y acceso a la justicia. Además, el Estado no diseñó mecanismos para que las mujeres pudieran denunciar en el marco de la pandemia”, explicó la investigadora Carolina Montenegro.