WandaVision: Paul Bettany reveló su futuro en el UCM tras final de la serie

¡ATENCIÓN! ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

Tras Wandavision en Disney+, muchos fans del Universo Cinematográfico Marvel se han preguntado qué ocurrirá con Visión, personaje de Paul Bettany que murió en Vengadores: Infinity War. Muchos no tienen claro si la resurrección de su personaje es permanente y si volverá a participar en algún proyecto, por lo que el actor se ha pronunciado al respecto.

Tal y como reveló en sus últimos capítulos, en la serie Wandavision existen dos versiones de Visión: la que creó Wanda con sus poderes y otro -de aspecto blanco y fantasmal- creado por SWORD al recomponer los restos del cadáver del Vengador después de que fuera asesinado por Thanos. Un Visión Blanco que fue activado gracias, también, a la magia de Wanda que el director Hayward "sacó" del Hex.

En el último capítulo, tras la anunciada lucha entre las dos versiones de Visión, el sintetizoide blanco toma conciencia de su pasado y escapa hacia un destino desconocido. Ante esta incertidumbre, Bettany ha dejado claro que su trabajo en el UCM no ha terminado. En una entrevista con Esquire, le preguntaron si estaría dispuesto a dar vida al personaje para siempre. "Me encanta Visión. Sí, me apunto", respondió.

El actor también expresó su entusiasmo por tener la oportunidad de profundizar en esta nueva versión de su personaje y desveló cómo sería la vida de Visión sin Wanda.

"No sabe qué es el dolor porque nunca he tenido un ser querido que perder. Hay mucho que contar sobre él porque ha aparecido diez minutos aquí, diez minutos allá en las películas. Ahora estamos empezando a desgranar algunas cosas", adelantó.

Bettany también contó cómo fue interpretar dos versiones de Visión. "Estaba muy intimidado por mí mismo. "Llegaba un día y era Visión o Visión Blanco. Luego Adam Lytle, mi doble en las escenas de acción, interpretaba a Visión. Y aprendió todo el diálogo para ambas partes, fue brillante. Al día siguiente, él entraba y yo interpretaba a Visión Blanco y luego hacía del otro Visión. Luego hacíamos la escena así y lo mismo para las peleas, para que siempre pudieran tener mi bella rostro en cámara en algún momento", dijo con ironía.