Jaguares, a continuar su buena racha ante un Patriotas urgido de puntos

Jaguares de Córdoba recibe este domingo a partir de las 5:40 p.m. en el estadio Jaraguay de Montería a Patriotas de Boyacá, en el juego correspondiente a la fecha 11 de la Liga Colombiana.

Los dirigidos por Alberto Suárez quieren continuar con la destacable campaña que los tiene dentro de los primeros ocho, mientras Patriotas necesita un triunfo que lo meta en la pelea por clasificar a ese selecto grupo.

El equipo 'felino' llega a este encuentro luego de derrotar a Millonarios por un resultado de 0-2 que causó sorpresa en los hinchas del fútbol del país. Con esta, su quinta victoria en el campeonato, Jaguares se ubicó en el puesto 6 con 17 puntos.

Por otro lado, el equipo de Tunja fue vencido 0-1 por América en su último juego disputado. Patriotas se ubica en la casilla 13 con 10 unidades, producto de 3 triunfos, 1 empate y 5 derrotas en lo que va del torneo, por lo que sumar de a tres esta tarde resulta de vital importancia en la lucha por clasificar a los ocho.

En el equipo local se destaca la participación de Pablo Rojas, líder y máximo goleador del conjunto celeste con 3 anotaciones, además de 3 asistencias, siendo pieza fundamental en el esquema del técnico Suárez.

En los visitantes, es Jesús Arrieta el hombre a destacar, ya que suma también 3 tantos y vive un buen momento, siendo el futbolista con más remates intentados (18) y más faltas recibidas (18).

En cuanto a estadísticas, el conjunto de Boyacá no ha perdido ninguno de sus 11 encuentros ante Jaguares en Primera A, luego de 7 victorias y 4 empates.

Por su parte, 'las fieras del Sinú' ganaron y mantuvieron su valla invicta en sus últimos dos partidos de Liga Colombiana; no tenían dos victorias seguidas sin goles recibidos en un partido desde julio de 2019 (2-0 vs. Atlético Huila y 1-0 vs. Unión Magdalena).

El partido tendrá su puntapié inicial a las 5:40 de la tarde y usted lo podrá disfrutar por el streaming de Caracol Deportes.