Reunión FIFA y Conmebol: Copa América, nuevas fechas y todo lo que se habló

Conmebol confirmó la decisión de suspender las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, previstas para disputarse a finales de marzo. Junto a la FIFA se determinará un nuevo espacio en el calendario para reprogramar los juegos.

La nueva fecha de la jornada de Eliminatorias entrará a debatirse en las próximas semanas con la participación de los presidentes de todas las federaciones pertenecientes a la Conmebol.

En diálogo con El Carrusel Caracol, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, concluyó que lo más viable era suspender la fecha y buscar una nueva, que será antes de junio de 2022.

"En las 10 federaciones hubo un gran compromiso de entendimiento de saber que a una gran mayoría de selecciones no le convenía que la fecha de marzo se jugara", explicó.

Jesurún destacó que a la propuesta de jugar las Eliminatorias en Europa se le sumó la posibilidad de que todas las selecciones viajaran a Estados Unidos y Asia.

"Hubo una serie de situaciones alternativas en la búsqueda de salvar la fecha. Lo de Europa no es fácil, se habló de jugarlo en Asia o Estados Unidos, pero las dificultades son las mismas. La situación se agrava con lo que está pasando en Brasil", dijo.

La negativa de clubes europeos

El presidente de la FCF manifestó que la prohibición de viaje por parte de los clubes europeos para los jugadores de Sudamérica fue lo que más afectó para las Eliminatorias, pero recalcó que los equipos no pueden ser condicionadores para permitir o no el viaje de los futbolistas.

"No podemos aceptar que las eliminatorias sean condicionadas, ni ahora ni en ninguna época. Si no tenemos jugadores, no es menos cierto que las Eliminatorias de Conmebol siempre que se jueguen serán sin ningún tipo de impedimento, en eso fuimos muy claros con la FIFA", comentó.

¿Existe fecha probable para las Eliminatorias suspendidas?

El presidente Jesurún insistió en que por ahora no se tiene un panorama claro sobre cuándo o dónde se jugarían las dos jornadas suspendidas.

"No hay fecha, se empezará a trabajar en diversas opciones desde la próxima semana", dijo.

La Copa América

Jesurún destacó que en nada afecta a la Copa América el haber suspendido las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias al Mundial de Catar, incluso, se mostró positivo en la posibilidad de tener público en el torneo programado entre el 11 de junio y 10 de julio.

"No pienso que tenga nada que ver, sabemos que no es fácil, pero creemos que de aquí a junio nuestra esperanza es contar con una porción de público de la Copa América", explicó.

"Cualquier plan piloto, ojalá en ciudades que hoy son sede de la Copa América, serán muy bien recibidas para analizar el comportamiento para el futuro. Lo de Medellín y Barranquilla ojalá se dé a la mayor brevedad posible", añadió.