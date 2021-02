Advierten que Gobierno autorizó transporte de tracción animal para turismo /

Mediante una resolución ya firmada por el Ministerio de Trabajo, se dio luz verde al uso de vehículos de tracción animal con fines turísticos en el país. Así lo dio a conocer Mauricio Toro, que es uno de los representante a la Cámara por el Partido Verde, quien advirtió de los posibles casos de explotación a los que serán sometidos los animales.



"No podemos permitir que nuestros animales sigan siendo explotados y maltratados. Es claro que las autoridades municipales y nacionales no han podido controlar y vigilar de manera adecuada, pues no tienen la capacidad de proteger los derechos de estos animales, que en muchos casos están sufriendo dolor.", anticipó el legislador de Bogotá.

Le puede interesar:

Además, insistió en que en el país " tenemos que evolucionar hacia un turismo sostenible, innovador, que no implique la explotación y el maltrato animal; así que rechazamos la resolución con la que el ministerio regula el uso de estos vehículos sin tener en cuenta el bienestar de los animales".



Por ello, con el respaldo de movimientos animalistas, el representante está promoviendo una recolección de firmas por redes sociales, con la que solicitarán oficialmente al Gobierno Nacional "detener esta práctica, que abre las puertas a la explotación animal y dejar atrás la explotación, como lo han hecho ya otras naciones".