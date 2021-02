Sector de Liberalismo insiste a Alejandro Gaviria en lanzarse a presidencia

Tras la conformación de un movimiento estudiantil que le ha pedido al rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, aspirar a la Presidencia de cara al 2022, congresistas del Partido Liberal le han insistido en la misma petición al académico, considerando que sería la mejor opción dentro del denominado centro.

"Gaviria representa muy bien el centro político de este país y representa muy bien a quienes no queremos estar, no coincidimos ni nos identificamos con los extremos políticos en este país. Me encantaría que se decida a ser candidato presidencial. Coincidimos en nuestras posiciones frente a las libertades, la política de drogas y la eutanasia", aseguró el representante Juan Fernando Reyes Kuri.

En ese sentido, el congresista Harry Gonzáles también consideró que "se convierte en una excelente opción para los colombianos. Tiene la posibilidad de generar una nueva idea política en el país, donde los intereses no se basen en el marco del clientelismo y el juego de poder, sino en una opción renovada donde las ideas, propuestas y debates vuelvan a tenerse en cuenta. Como liberales estaríamos encantados de que él pueda encarnar esa necesidad".

Precisamente, el también senador liberal Iván Agudelo ha sido uno de los congresistas que más le ha insistido al exministro de Salud Gaviria aspirar a la Casa de Nariño; aunque en paralelo, desde otros partidos como la Alianza Verde, propiamente Juanita Goebertus, le han hecho la misma petición. Sin embargo, de momento, el académico lo descarta.