Británico despierta de un coma de 10 meses y no sabe nada de la pandemia

Joseph Flavill, un joven de 19 años del Reino Unido despertó después de haber estado en coma durante diez meses. No tenía conocimiento de la pandemia de coronavirus, a pesar de haberse infectado en dos ocasiones.

El 1 de marzo de 2020, Joseph Flavill fue atropellado por un automóvil mientras caminaba por Burton upon Trent, en el condado de Staffordshire, en el Reino Unido.

El accidente le provocó una lesión cerebral traumática que lo mantuvo en estado de coma durante diez meses.

"No sabe nada sobre la pandemia ya que ha estado durmiendo durante diez meses", dijo su tía Sally Flavill Smith al diario británico The Guardian.

Según han explicado su familiar, la conciencia de Joseph "está empezando a mejorar ahora", sin embargo, aún no tienen claro qué sabe el joven.

"Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar, no me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado ", confesó su tía, a la vez que indicó que han intentado explicarle todo lo que ha vivido el mundo con el coronavirus a través de una videollamada.

Tras el accidente, Joseph fue trasladado al hospital general de Leicester, en donde permaneció en coma inducido durante casi un año y donde se llegó a contagiar en dos ocasiones de coronavirus, pero sin correr ningún riesgo grave.

Su madre pudo visitarlo cuando cumplió 19 años en diciembre, pero tuvo que mantenerse lejos y con un traje de protección.

"En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo ", explicó la tía del joven.

Ahora Joseph se encuentra en el centro de rehabilitación neurológica Adderley Green en Stoke-on-Trent para continuar su recuperación. Ya comenzó a mover sus extremidades y se relaciona con familiares y amigos parpadeando o sonriendo.

"Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles", confiesa su tía.