¿Por qué no jugó James Rodríguez ante Leeds? Carlo Ancelotti lo explicó

Carlo Ancelotti habló sobre James Rodríguez en la conferencia de prensa previo al partido ante el Manchester United por la fecha 23 de la Premier League. Allí el entrenador del Everton FC se refirió a los motivos por los que el colombiano no jugó ante Leeds United en la pasada jornada.

Ancelotti le resto importancia a la polémica y aseguró que la ausencia de James fue para darle descanso tras jugar tres partidos en línea y tenerlo "fresco" para el partido ante el Manchester United.

"No opino que James no jugara bien ante Newcastle. No le di descanso ante Leeds porque hubiera jugado mal ante Newcastle. Le di descanso porque ha jugado tres partidos en línea y quería tenerlo fresco para el partido ante Manchester United, además quería evitar lesiones", explicó el entrenador.

Además, el entrenador italiano explicó las razones por las que un jugador de su equipo podría no jugar un partido, "pienso que todos los jugadores tienen dificultades para entender porque no juegan, pero yo siempre digo que hay dos razones para no jugar. Una puede ser que no jugaron bien el juego anterior y la segunda es para darle descanso. Si no jugaron bien, yo se los voy a decir, pero si yo no te digo nada y no juegas, significa que vas a tener descanso. Espero que ellos entiendan y si no, se pueden acercar a mi y les explico".

El partido entre Everton Vs Manchester United se jugará el sábado 6 de febrero a las 3:00 de la tarde en el estadio Old Trafford. Los 'Toffees' actualmente están en la séptima casilla de la tabla de posiciones con 36 puntos y dos partidos pendientes en la Premier League.