Yina Calderón se comparó con Paulina Vega y Aida Merlano la defendió

Aida Merlano subió a su cuenta de Instagram un video que ella tituló “En fin, la hipocresía” en dónde habla acerca de unas palabras de la polémica Yina Calderón en las que dice que, si ella hubiera hecho lo que hizo Paulina Vega de subir una foto aparentemente orinando en la calle, habría sido acabada por las críticas.

“Ah, pero si fuera Yina Calderón ahí si no se vería linda no”, dijo la influenciadora en sus historias refiriéndose a la foto de la ex Miss Universo, a lo que reaccionó Merlano, diciendo que estaba de acuerdo con ella porque, no puede ser que si Paulina Vega lo hace se ve bien y si lo hace otra persona se ve mal.

“Como sociedad nos hemos acostumbrado a no tachar de manera objetiva los actos como correctos o incorrectos, si no mirar quien los comete para así validarlo; entonces, si una persona está bien validad entonces está bien, pero si no, no”, dice Aida Merlano.

Como se puede observar en el video, la hija de la excongresista aseguró que no solo no se debe calificar un acto como bueno o malo dependiendo de quien lo haga, sino que debe haber solidaridad de género, pues comenzó a leer muchos insultos de mujeres hacia Yina Calderón.

El video fue de mucho agrado para sus seguidores, pues ha recibido más de 10.000 comentarios, aplaudiendo sus palabras y mostrando su total acuerdo con ella: “Excelente video, de acuerdo totalmente”, “tu mejor video”, “este mundo sería mejor con más gente como tú”, “se tenía que decir y se dijo”, entre otros.