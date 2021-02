¿Usuario de WhatsApp plus? Ojo, podría quedarse sin su cuenta

La popular y polémica aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció a través de su blog oficial que los usuarios que trabajan con aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover los chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp y por ende representan riesgos de seguridad para los usuarios.

Lo anterior lleva a que la compañía aclare que este tipo de servicios violan las políticas de WhatsApp. Por eso, afirma que si el usuario recibió un mensaje dentro de la aplicación notificando que la cuenta se encuentra "suspendida temporalmente", significa que probablemente está usando una versión de WhatsApp no autorizada.

"Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", manifiesta el blog.

¿Qué hacer si recibí la notificación?

En primer lugar recuerde realizar una copia de seguridad de la información de la cuenta, antes de pasarse a la versión original para que no pierda sus datos. En caso de usar WhatsApp Plus, las conversaciones deberían transferirse automáticamente a la versión oficial de WhatsApp una vez usted decargue la aplicación original.

Mientras que, en el caso de GB WhatsApp primero debe esperar a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión. Luego debe dirigirse a la configuración de GB WhatsApp Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

Vaya a los Ajustes del teléfono > toque Almacenamiento > Archivos. Busque la carpeta de GB WhatsApp y manténgala presionada para seleccionarla. En la esquina superior derecha toque Más > Cambiar nombre y cambie el nombre de la carpeta a "WhatsApp".

Finalmente descargue la versión original y al abrirla de clic en restaurar la última copia de seguridad. Tenga en cuenta que WhatsApp aclara que "no podemos garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con WhatsApp".