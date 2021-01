Crece debate sobre supuesta posición dominante de Claro

El abogado y analista mexicano, Jorge Fernando Negrete, se refirió a la decisión de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones que señala que Claro sí tiene una posición dominante en los servicios móviles en Colombia. El experto aseguró que el país en los últimos años ha venido disminuyendo, en el caso de los operadores de telecomunicaciones, concretamente Claro, el tamaño de la empresa y añadió que Colombia es uno de los países con más operadores en Latinoamérica.

Sobre si Claro tiene o no una posición dominante, el analista indicó que "no la ve" y agregó que "lo que lo que hay que castigar son las prácticas anticompetitivas, no el tamaño de las empresas. Si empezamos a castigar los tamaños estaríamos también despreciando la inversión, pero lo que hay que castigar, sin duda alguna, siempre son las prácticas anticompetitivas, que en este caso tendría que demostrarlo la autoridad correspondiente. Es muy difícil para mí evaluar que una empresa pueda tener una posición de dominio en Colombia cuanto usted tiene 7 operadores, tiene uno de los ingresos más bajos para usuarios en América Latina".

También manifestó que "lograr la determinación de poder sustancial o de dominio económico me parece difícil de demostrar en un sistema de competencia totalmente distorsionado".

El experto aseguró que uno de los impactos de la decisión de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones puede ser el que Claro disminuya sus inversiones. "Si usted le impone obligaciones de poder sustancial o de dominio económico a Claro, será el cuarto operador que diga 'pues no me interesa 5G' lo cual retrasaría a Colombia en la entrada de 5G".

Cabe mencionar que ante la decisión en primera instancia de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Claro aseguró que impugnará la resolución y que hará uso de todos recursos legales a su alcance.