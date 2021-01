En vivo: Deportivo Cali Vs Envigado FC, Liga Colombiana Fecha 3

Deportivo Cali y Envigado protagonizan el segundo partido de la tercera fecha de la Liga Colombiana 2021-I. Este se llevará a cabo en el estadio del equipo verdiblanco el 29 de enero. El pitazo inicial se dará a las 8:00 de la noche y será transmitido por el servicio de streaming de Caracol Deportes.

El local no contará en este partido con su figura y goleador, Agustín Palavecino. Esto debido a que el argentino negocia su traspaso a River Plate y pidió al entrenador no ser tenido en cuenta para este partido, pues no se sentía mentalmente en disposición para el encuentro.

Entre las novedades en la lista de convocados por Alfredo Arias para este encuentro, está la primera convocatoria de Michael Ramos, atacante que llegó al Deportivo Cali para este 2021 proveniente del Cúcuta Deportivo donde fue el más destacado durante el 2020.

El equipo azucarero actualmente es segundo en la tabla de posición con seis puntos de seis posibles y aun no ha visto su portería vulnerada. La victoria lo dejaría como líder parcial a falta de los encuentros de Junior de Barranquilla y Millonarios que tiene un partido pendiente.

En Envigado confían que con una nómina llena de jugadores jóvenes logren sacar un resultado importante en el estadio Deportivo Cali. Andrés Orózco, asistente técnico habló previo al duelo en rueda de prensa, "Vamos a ir a Cali a imponernos, a buscar, a hacerle daño a un rival difícil".

El equipo antioqueño actualmente está en la casilla 17 de la tabla de posiciones sin unidades tras los dos primero partidos. Además mira de reojo la tabla de descenso donde supera a Boyacá Chicó, Jaguares, Deportivo Pereira y Patriotas con 116 unidades.