En este episodio escucharemos como el Machine Learning es la base de una solución que ayuda a planear mejor el consumo de llantas en el mundo. Una reducción en la fabricación de llantas es evitar la deforestación de bosques en diferentes partes del mundo, es por eso que Ruedata, una idea Colombiana ayuda a grandes flotas de transporte a hacer predicciones más acertadas a partir del aprendizaje automatizado y así reducir el mal uso de los neumáticos.

