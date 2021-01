Polémica donación de natilla en Cárcel de Cómbita

En redes sociales se conoció una denuncia que señala al director de la Cárcel de Cómbita en Boyacá y guardias de ese penal de supuestamente quedarse con una donación de natilla y buñuelos que debieron ser entregados en Navidad a los internos, y que aparentemente fueron vendidos para beneficio de los funcionarios y no para los reclusos.

Caracol Radio consultó al INPEC, y este contestó que las acusaciones no son ciertas. Explican que se trata de 2500 porciones de natilla y galletas, más no de buñuelos como lo advierte la denuncia, y dicen que los productos se recibieron el 22 de diciembre, pero el inconveniente fue que la empresa operadora del contrato de alimentación suministró para los días 24 y 31 natilla para los internos y no tenían capacidad para hacer lo que llegó por la donación, además, para esos días se les repartió lechona a los reclusos.

Advierten que todo fue concertado con los representantes de DDHH de los reclusos en cada uno de los pabellones desde diciembre y se tiene previsto que mañana, el operador de alimentos les entregará el detalle navideño que está retrasado.