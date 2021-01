Star Wars: Liam Neeson quiere volver como Qui-Gon Jinn en serie de Obi-Wan

El actor Liam Neeson dio vida a Qui-Gon Jinn en Star Wars: La amenaza fantasma y todo parece que el actor está dispuesto a retomar su papel, ya que aseguró que le gustaría participar en la serie de Obi-Wan de Disney+.

En una entrevista con Collider se le preguntó si era consciente de la insistencia de los fans por volver a verle en el rol de Qui-Gon Jinn. "Seré honesto contigo: no he escuchado eso en absoluto", contestó.

Parece que Neeson está algo desconectado del universo Star Wars, ya que preguntó al entrevistador si la franquicia estaba "desapareciendo del panorama cinematográfico". Tras informar a Neeson sobre los planes para las nuevas películas y series de televisión de Star Wars, la publicación quiso saber si querría volver a la saga. "Claro, estaría dispuesto a eso, sí", dijo.

Obi-Wan se ambienta 10 años después de los eventos ocurridos en La venganza de los Sith y se espera que llegue a Disney+ en 2022. La serie protagonizada por Ewan McGregor también contará con Hayden Christensen dando vida a Darth Vader. Completan el reparto Genevieve O'Reilly en el rol de Mon Mothma, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough y Adria Arjona. El rodaje comenzará en 2021.

Disney+ también ha puesto en marcha Ahsoka, Rangers of the New Republic y The Book of Boba Fett, tres spin-offs derivados de The Mandalorian. Además, el servicio de streaming lanzará una producción protagonizada por Diego Luna en el papel de Cassian Andor.

Neeson ha aparecido recientemente en Made in Italy, Men In Black: International y Venganza bajo cero. Pronto los fans le verán en The Marksman. Además, está rodando un thriller titulado The Ice Road.