Star Wars: ingeniero creó el primer sable de luz capaz de cortar acero

Un ingeniero, conocido en YouTube como 'the Hacksmith' ha creado un 'verdadero' sable de luz de la emblemática franquicia Star Wars. Es el primer sable retráctil en el mundo basado en un rayo plasma y capaz de cortar prácticamente todo.

James Hobson es un ingeniero que se dedica a recrear armas y otros prototipos de películas de ciencia ficción, a "llevar la ficción a la realidad", como dice en su cuenta. Entre sus trabajos están el martillo de Thor, el escudo del Capitán América, y la pistola que usa Han Solo en la misma película La guerra de las galaxias.

En su canal que tiene más de 10 millones de suscriptores publica vídeos de los inventos y algunos de ellos son un verdadero milagro de la ingeniería. "Todo es posible con la ciencia", afirmó el youtuber.

Esta vez decidió cumplir el sueño de millones de fans de Star Wars y crear un verdadero sable de luz, el primero en el mundo, según su creador. No es que antes no hicieran sables de luz, es uno de los juguetes más populares hoy en día y se puede encontrar en cualquier tienda de juguetes. Pero la mayoría de ellos son un tubo de plástico o de metal que ni por asomo se acerca a las características que tiene el arma en la película: emite desde el mango y se retrae cuando no está en uso.

"Incluso con todos nuestros nuevos equipos y capacidades, todavía estamos sujetos a las leyes de la termodinámica", dice Hobson.

Lo que significa que este nuevo modelo será técnicamente un 'protosable', impulsado por un paquete portátil separado del mango. Utiliza el principio de flujo laminar y convierte una corriente altamente concentrada de gas propano en un rayo de plasma que arde a 2.200 grados centígrados, una temperatura capaz de cortar acero.

Otro detalle especial es que el sable puede cambiar de color y adaptarse a los personajes de la película. Hobson aprendió a convertir el rayo en diferentes tonos, usando sales, cloruro de calcio y ácido bórico.