Pinto: “Cuando no hay un grupo comprometido, no se llega a ninguna parte”

El técnico colombiano Jorge Luis Pinto habló sobre la mencionada llegada de Reinaldo Rueda al banco de la Selección Colombia, en reemplazo del portugués Carlos Queiroz. Para Pinto, el reto de Rueda es grande, pero los dirigentes deben apoyarlo aunque se vea difícil.

“El reto de rinaldo, si lo confirman, me parece extraordinario, es en este momento la mejor persona para dirigir a la Selección. Espero que los directivos lo respalden, porque van a haber momentos muy difíciles. Ojalá se compenetre su concepto”, aseguró Pinto en charla con Carrusel Caracol.

Lea también:

Para el exentrenador de la Tricolor, los medios de comunicación también tienen un papel importante en la contratación de Rueda a la Selección.

“Como entrenador diría que los medios tienen que aportar mucho, hoy en día hay mucha influencia para bien o para mal”, dijo.

Sobre su supuesta posibilidad de dirigir la Selección, que sonó inicialmente cuando Queiroz dejó su cargo, Pinto destacó que el reto actual en Colombia es muy grande.

“Cualquier colombiano tiene un gusto grande por ser el entrenador de la Selección, pero no es locura. Me parece que el momento es muy difícil (...) Invito a todos los colombiano a que respaldemos a Reinaldo”, manifestó.

Le puede interesar:

“Hay que mirar el concepto que quiere imponer Reinaldo y el modelo de juego que quiere”, añadió.

Fiel a su estilo, Pinto resaltó que el grupo de la Selección Colombia actualmente es vital para que se den los resultados en el equipo nacional.

“Cuando no hay un grupo comprometido, no se llega a ninguna parte. Si todos quieren correr como quieran, no se llega a ningún lado. Es importante que los jugadores sean receptivos”, señaló.