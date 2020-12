‘Juanfer’ Quintero: “En River viví mis mejores momentos”

Juan Fernando Quintero, que pasa sus vacaciones en la ciudad de Medellín, habló con ESPNF90 de Argentina. Allí el volante mostró una faceta más humana donde se evidenció su desapego por lo material, su amor por River Plate y algunos detalles no contados de la histórica final de la Copa Libertadores en Madrid jugada en el 2018.

"La mentalidad que adquirís en River te sirve para jugar al fútbol y también en la vida. No cualquiera aguanta ese nivel de exigencia. Terminaba el entreno y me dolía todo. Me ponía hielo para al otro día entrenar y que me duela todo de nuevo", dijo el jugador que considera al 'muñeco' Gallardo como un amigo.

A la pregunta sobre si su decisión de ir a jugar China pasó por lo económico, fue sincero y respondió "Yo nací sin nada y voy a morir sin nada. ¿Me fui por una deuda? A mí no me importa la plata. Lo trascendente es lo que queda en el corazón. Hasta hoy no pude dedicarle el tiempo deseado a mi familia, que son los que están cuando uno está mal. El fútbol es un negocio".

Juan Fernando Quintero también se refirió a la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors que se jugó en el estadio Santiago Bernabeu en el 2018, "Llegué prácticamente desgarrado a la final de Madrid. Entrené pegadas al arco sólo el día previo junto a Mora y Gallardo". Además, dijo que no participó en la celebración y decidió quedarse en el hotel.

Por último expresó su amor hacia River Plate y pidió disculpas por la manera en la que se fue, “En River viví los mejores momentos de mi carrera. No me despedí como hubiese querido, pero se dio así, les pido disculpas. Amo a River”.