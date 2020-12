Edwin Cardona deberá descansar 24 horas por un problema digestivo

Boca Juniors informó el estado de salud de Edwin Cardona a pocos días del partido contra River Plate. El colombiano sufre una enterocolitis y deberá guardar reposo por 24 horas.

A través de redes sociales, el club argentino informó sobre el estado del colombiano y se confirmó que no estuvo en el entrenamiento de este martes. No obstante, aún no está descartado para el partido contra River Plate.

Boca Juniors recibirá a River Plate este sábado a las 7:30 por la fecha que definirá el líder del grupo, que justamente comparten ‘xeneizes’ con el ‘millonario’.