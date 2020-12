Enzo Fracescoli: “La renovación de Santos Borré está avanzada”

Rafael Santos Borré se ha convertido en una pieza clave de los planteamientos de Marcelo Gallardo en River Plate. A seis meses de que termine su contrato, desde el club ‘millonario’ aseguran que las negociaciones para su renovación están muy avanzadas.

El manager de River, Enzo Francescoli, habló no solamente sobre la renovación del colombiano, sino también sobre las negociaciones con otras figuras del club, que no deberían preocuparles a los hinchas en medio del mercado de pases en varios países.

“Montiel está bastante acordado, resta detalles menores. De La Cruz también y Borré está mucho más avanzando. Yo creo que no va a haber ningún problema en ninguno de los tres casos”, aseguró en conversación con ESPN.

A la vez, destacó que River Plate no está pensando actualmente en contratar: “Hoy en día no vamos a salir al mercado. Marcelo lo dijo el otro día, quedan cinco partidos y no creo que sea tan fácil sumar a un jugador a 20 días de terminar la competencia”.