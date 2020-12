Vacunación de prueba iniciaría esta semana en Colombia: Duque

Después de anunciar que Colombia tiene aseguradas 40 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 el presidente Iván Duque dijo que el Invima adelanta el proceso de aprobación de esta vacuna, para que entre esta y la próxima semana lleguen las primeras dosis a Colombia.

La idea es que con este contingente de vacunas se adelanten las primeras pruebas y se consolide el proceso de inmunización desde el mes de febrero.

"Nosotros esperamos, entre hoy el miércoles, tener el primer contingente de pruebas, y esperamos también que hacia el mes de febrero inicie la vacunación masiva. La vacunación de prueba puede ocurrir esta semana, la otra, o la primera de enero", dijo en dialogo con Blu Radio.

El presidente también explicó que la prioridad para el gobierno es inmunizar la mayor cantidad de ciudadanos colombianos, por lo que dijo que los migrantes venezolanos que no tengan doble nacionalidad, ni estén regularizados no tendrán vacuna.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regulariza su situación migratoria no la recibirán, porque si no, imagínese lo que estaríamos viviendo, un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen” dijo.

Sobre su inmunización dijo que “no busca ningún trato preferencial”, pero que estaría dispuesto a vacunarse si esto genera confianza en la población.