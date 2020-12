Congreso aprobó en último debate la ampliación del cupo de endeudamiento

La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que presentó el Gobierno para ampliar el cupo de endeudamiento en 14.000 millones de dólares. Esto, según indicó el Ministerio de Hacienda, permitirá financiar el Presupuesto General de la Nación de las siguientes vigencias.

" La pandemia nos exige mayor endeudamiento, se contrajo el ingreso, pero se necesitó más gasto, por ejemplo, Ingreso Solidario, los pagos extraordinarios de Familias en Acción, la devolución del IVA a un millón de familias más pobres en Colombia, todos esos gastos necesarios, en medio de esta crisis, por supuesto demandan que el Gobierno hiciera uso del cupo de endeudamiento, pero, en ese orden de ideas, esta aprobación de 14.000 millones de dólares nos da la tranquilidad que Colombia tendrá un cupo disponible para que el año 2024, pero no es un cheque en blanco", explicó el senador y ponente, Fernando Nicolás Araujo

Durante el debate hubo congresistas, como Roy Barreras, criticaron la solicitud del Gobierno de ampliación del cupo de endeudamiento. Según barreras, "no resulta responsable endeudar al país por encima del 65% del PIB".

"Nosotros creemos que esta es una decisión irresponsable sobretodo dándole dinero a un Gobierno que ha demostrado que cuando lo tiene, lo gasta en favor de los más ricos y del sector financiero y no de los más vulnerables. Darle plata y cheque en blanco a un Gobierno que ha sido indolente con los más pobres, que negó la renta básica, la matrícula cero a los estudiantes, no pudo escuchar la Minga y que no resuelve los problemas de los más pobres es no sólo irresponsable sino es una falta a la ética, por eso votaré no a este proyecto que es un cheque en Blanco", agregó el senador Barreras.

La iniciativa, que pasó a sanción presidencial, también amplía el cupo de garantías en US$3.000 millones.

Según el Gobierno, la ampliación del cupo permitirá "contar con un margen de provisión prudente para atender eventuales choques macroeconómicos".