Alrededor del 30% de colombianos tendrían temor a aplicarse la vacuna COVID

De acuerdo a encuestas de percepción comunitaria hechas por la Universidad de los Andes y el Centro Nacional de Consultoría, entre el 10% y el 30% de las personas analizadas, han manifestado temor respecto a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Frente a lo cual, instituciones y expertos le piden al Ministerio de Salud, arrancar desde ya con campañas informativas a favor de este proceso.

“El Ministerio no puede dejar ese proceso de pedagogía para después, cuando llegue la vacuna, no, desde ya hay que empezar. Pues así pasó en el año 2010 con la inmunización contra el H1N1 pandémico, la gente no se vacunó y por eso la cobertura de vacunación en mayores de 60 años es menor al 20%”, afirmó el doctor Luis Jorge Hernández, epidemiólogo, experto en Salud Pública.

El doctor Hernández insistió en que, es bastante peligroso buscar la inmunidad natural al virus, debido a que la enfermedad puede desarrollarse de forma grave en las personas, llevándolas a Unidad de Cuidado Intensivo e incluso, en el peor de los casos, a la muerte.

“Lo que nos llama la atención es que esta negativa a vacunarse, se está dando en todos los sectores sociales, existen personas informadas que manifiestan no querer aplicársela. Por eso el Ministerio debe, no únicamente alistarse para mantener la cadena de frío a los biológicos, sino también informar a la ciudadanía. Hay miedo a los efectos adversos y también por la desinformación alrededor del uso de emergencia”, reiteró el doctor Hernández.

El experto además dijo que la vacuna sólo es parte de la solución, por lo que así la persona esté inmunizada, debe seguir haciendo uso del tapabocas, mantener el distanciamiento físico y el lavado de manos constante.