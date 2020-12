Colombia no reconocerá resultados de elecciones en Venezuela

La Cancillería de Colombia emitió un pronunciamiento sobre las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela que se llevaron a cabo este domingo tras ser convocadas por Nicolás Maduro. En estas no participó la oposición que además aseguró que la participación fue muy baja.

Ante esa situación el gobierno colombiano afirma que "no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático".

Agrega que no existió una autoridad neutral, que no participaron todas las fuerzas políticas, especialmente la oposición perseguida por el gobierno, y que no hubo una observación electoral objetiva.

La Cancillería señala que "con esta elección fraudulenta, el régimen dictatorial de Maduro busca prolongar la usurpación del poder" y de esa forma también tener el control de la Asamblea Nacional que hasta ahora era la única institución opositora.

También hace un llamado a la comundiad internacional a aumentar sus esfuerzos para el restablecimiento de la democracia y para buscar justicia frente a los abusos denunciados en Venezuela.