'No tengo nada personal con el general Atehortúa': inspector Salamanca

Este martes se cumplió un nuevo cara a cara de nueve horas entre el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, y el inspector de la institución, el general William Salamanca, en una audiencia de juicio disciplinario en la Procuraduría sobre las presuntas irregularidades en la construcción de 51 casas fiscales en San Luis, Tolima.

El inspector general indicó que esta situación con Atehortúa se pudo evitar si “no se hubiera firmado ese contrato amigable el 5 de abril de 2014” cuando era director del Fondo Rotatorio de la Policía, refiriéndose al proyecto de vivienda Cenop que, según sus hallazgos, presenta pésimas condiciones de habitabilidad, sin agua potable y con vías de acceso dañadas.

Salamanca aseguró que las investigaciones al general Atehortúa son objetivas y no hay “sentimientos personales en su contra”. Aseguró que no está en una “guerra de poderes” en la institución y que sólo cumple con una de sus misiones: “seguir enfrentando la corrupción”.

Sus declaraciones se dieron luego de que se le preguntara en la audiencia si era verdad que en diciembre de 2018 había manifestado que él quería ser director de la Policía Nacional y Atehortúa como subdirector.

“Fue en un contexto informal, de amigos, en escenarios posibles a futuro, pero no como una protesta oficial o institucional. Así no fue. No señor”, le respondió Salamanca a Atehortúa.

Leer más:

Por otro lado, si bien el Ministerio Público no reveló los resultados de la prueba técnica al Sistema de Información Jurídico (Sijur), el inspector Salamanca insistió en que es vulnerable a hackeos y reiteró su denuncia de que se estaría borrando información clave de la bitácora del general Atehortúa.

Cuando Atehortúa le preguntó a Salamanca si podía, como director general, sacar a vacaciones a cualquier persona de la institución como lo dice la norma, el inspector general respondió que sí, pero “no con 400 días”, como ocurrió el año pasado cuando, según dijo Salamanca, era para frenar las investigaciones.

El próximo lunes 7 de diciembre será el turno de declaración de los testigos que solicitó el equipo de defensa del director de la Policía, entre ellos, el mayor Carlos Eduardo Latorre.