Proyecto que permitiría el divorcio de manera unilateral, a segundo debate

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca eliminar las 9 causales del divorcio en el país, abriéndole la puerta a las separaciones unilaterales y sin trámites extensos, que terminan afectando a los involucrados de manera afectiva, económica y familiar.

"Con nuestro proyecto será posible el divorcio a petición de una de las partes. Habrá un incentivo para el divorcio de mutuo acuerdo, ya regulado, pero es necesario que quienes se quieran separar unilateralmente no tengan que acudir a un juez, a demostrar por ejemplo que les fueron infieles, sino que el aparato judicial se ocupe únicamente de lo importante, como el cuidado y la manutención de los hijos o de los bienes", dijo la autora, Katherine Miranda.

Además, de manera coloquial precisó la congresista del partido Verde que "siempre escuchamos la frase "No me quiere dar el divorcio", que implica dos años de trámite frente a un juez, y también una inestabilidad para las parejas. Lo que estamos permitiendo en este proyecto es que haya un divorcio libre, que una persona pueda decidir si no quiere seguir junto a su esposo(a), sin prejuicio de los menores y de los bienes, porque esto se mantiene igual como está actualmente, por la ley".

Para que esta iniciativa se pueda convertir en una realidad, deberá primero surtir los tres debates que le restan en el Congreso de la República. Primero en la Plenaria de la Cámara, luego en la Comisión Primera del Senado, y si pasa con éxito sus discusiones, la Plenaria de Senado será la que determine si pasa a sanción presidencial como nueva ley.