Duque pide ‘no tirar la toalla’ con la reforma al Código Electoral

Durante la presentación oficial de nueva cédula digital, el presidente Iván Duque, se refirió a la Reforma Electoral que transita en el Congreso de la Republica, asegurando que los colombianos no pueden ‘tirar la toalla’ con esta iniciativa.

Duque admitió que esta reforma ha tenido criticas y comentarios desde diversos sectores políticos, pero dijo que es la oportunidad de tener un código moderno, articulado con la transición tecnológica y que permita tener estructuras legales para el sistema electoral.

“La propuesta que fue entregada al congreso no es la misma, ha sido enriquecida, se recibieron múltiples aportes, se han retirado aspectos y han incluido otros, pero el debate todavía no ha concluido; lo que sí creo es que Colombia no puede tirar la toalla frente a la necesidad imperiosa de tener un código electoral moderno y articulado con esta transición tecnológica”, aseguró.

Según el presidente con esta reforma se garantizará una estructura legal para el sistema electoral, “que tenga concordancia con los postulados de nuestra Constitución nacional, y que también pueda aprender de las mejores prácticas internacionales”.

Por eso invitó a que el congreso no le cierre las puertas a la 'urgencia' de tener un nuevo código electoral en el país.