Gasto VS inversión

Las personas se centran en hacer dinero y más dinero, pero no entienden que el problema no está en la economía de un país o en ese puesto de trabajo no nos paga lo suficiente. Yo te puedo decir que a lo largo de mi vida he aprendido que no hay nada más que cambie nuestra situación financiera que nuestra mentalidad, no las situaciones externas. En mi podcast de hoy les cuento un poco de mi experiencia y mi cambio de mentalidad para lograr mi libertad financiera.