ELN niega responsabilidad en secuestro de madre de exalcalde en Arauca

A través de un audio la Dirección del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el comandante en jefe, Manuel Vásquez Castaño, dijo no tener en su poder a dos personas que fueron secuestrados en Arauca.

El vocero del grupo guerrillero aseguró que no son responsables del secuestro de la ciudadana, María Guillermina Bello Tineo, madre del ex alcalde y ex representante a la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tovar Bello, como del hermano, Manuel Alexi Bello.

Estas dos personas fueron sacadas de su residencia de habitación del barrio Corocoras de la ciudad de Arauca el martes 24 de noviembre y posteriormente trasladados a la población de El Amparo en el estado Apure venezolano.

Le puede interesar:

En la misma comunicación, el vocero del ELN asegura que no tienen en su poder a ninguna persona en este departamento y reiteran su lucha subversiva.

Un grupo Élite de las autoridades viene trabajando para regresar a casa a estas dos personas, a la que se suma el secuestro de Francisco "Pacho" Alvarado Bestene, ocurrido en el mes de julio cuando llegaba a su residencia de habitación del barrio Los Guarataros y posteriormente trasladado a territorio venezolano.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de $50 millones de pesos por información que permita la liberación de estas tres personas secuestradas en el departamento de Arauca.

En este 2020, los actores armados y la delincuencia común han cometido más de 32 secuestros exprés en esta región del pais, siendo afectados trabajadores petroleros, comerciantes, contratistas y transportadores.