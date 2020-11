Gobierno pide a FARC acelerar la entrega de bienes para las víctimas

Desde el gobierno, el Comisionado de Paz Miguel Ceballos, y el consejero presidencial para la Estabilización Emilio Archila, advirtieron que el partido Farc debe cumplir la reparación con las víctimas y entregar, a más tardar el 31 de diciembre los bienes prometidos en el inventario presentado en agosto de 2017.

Según Archila de los $960 mil millones que fueron reportados, solo se han monetizado $4.069 millones lo que representa el 0,7%.

“El plazo para entregar los bienes, inventariados por ellos mismos, vencía el 31 de julio de este año. Entendimos las limitaciones a la movilidad por efectos de la pandemia y desde el gobierno nacional extendimos ese plazo hasta el 31 de diciembre; Esperamos que esta vez les cumplan al país y a los nueve millones de víctimas que anhelan ser reparadas e indemnizadas con los bienes que estaban dispuestos a entregar. Es también un factor de reconciliación que no admite excusas”, indicó Archila.

Por su parte Ceballos aseguró que “todavía hay un gran rezago en la reparación a las víctimas, las Farc no han entregado los bienes que prometieron, si no se entregan, la reparación se tarda. Todo el país, y por supuesto el gobierno nacional le exige a todos aquellos que quieren realmente colaborar con la justicia que no se limiten hacer declaraciones abstractas y generales sino que reconozcan en concreto sus crímenes”

Según el Gobierno, la información reportada por la SAE precisa que más de 30 mil bienes representados en 17.533 semovientes, 15.452 muebles y enseres, 200 inmuebles, 157 vehículos, 100 joyas de plata; adicionalmente, 22.460 gramos de oro en joyas y 15.020 gramos de oro contenido en lingotes y oro granulado, no serán entregados.