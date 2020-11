Más gente morirá por coronavirus si Trump no coopera: Joe Biden

Joe Biden advirtió que la peor consecuencia de la obstrucción de Donald Trump al proceso de transición es la muerte de más personas por coronavirus. El presidente electo señaló que las personas dudan de aplicarse una vacuna por el escepticismo de Donald Trump.

Biden resaltó que no dudará en ponerse una vacuna cuando esté disponible, pero miles aun no lo piensan así porque Donald Trump dice que no funcionarán.

El principal epidemiólogo del gobierno estadounidense, Anthony Fauci, también advirtió que el proceso de vacunación podría demorarse por la falta de dialogo entre los equipos del saliente presidente Trump y el entrante Biden.

“Las vacunas son efectivas. Queremos que sean aprobadas lo más rápido posible. Queremos que las primeras dosis empiecen a llegarle a la gente en diciembre (…) para eso el proceso tiene que ser fluido y para que eso se logre, esencialmente hace falta que haya dos grupos que se hablen entre sí, que se comuniquen, que intercambien información”, dijo Fauci.