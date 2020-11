Sector del Partido Verde toma distancia de Sergio Fajardo de cara al 2022

Luego de que el excandidato a la presidencia Sergio Fajardo (del Movimiento Compromiso Ciudadano) declarara que no realizará ninguna alianza política con el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, de cara a las elecciones del 2022, miembros del partido Verde debatieron sobre si es pertinente hacer una consulta con el exgobernador de Antioquia.

"Es absolutamente evidente que Sergio Fajardo ha concentrado su actuar político en una estigmatización contra quienes hemos realizado una oposición consistente y férrea al Gobierno de Iván Duque. En ese orden de ideas, mi partido, la Alianza Verde, no debe entrar en una consulta con este señor, por estigmatizar las fuerzas progresistas que existimos al interior de este, y porque representa una absoluta evacuidad política", dijo el congresista Inti Asprilla.

Le puede interesar:

- Senador Rodrigo Lara renunciará a Cambio Radical

- Marta Lucía Ramírez compara a Uribe con Jesucristo en un tuit

Y si bien otros parlamentarios coincidieron en lo dicho por Asprilla, consideran que es muy pronto para manifestarse públicamente o poner sobre la mesa este tema.

No en vano, la representante Katherine Miranda señaló que "no hemos definido ningún tipo de alianzas ni de vetos a ningún candidato o corriente política. Ni Petro, ni Fajardo. Estamos en la construcción de unos acuerdos programáticos, construidos a varias manos, con diferentes corrientes políticas y visiones de país, que nos permitan llegar a una consulta interpartidista para el 2022, y que posteriormente tengamos una candidatura única. No es momento de vetos ni estigmatizaciones".

De hecho, el senador Antonio Sanguino consideró que "la expresión de sectarismo de Fajardo contra Petro no puede ser respondida con otro acto de sectarismo como vetarlo a él. Los verdes debemos trabajar e insistir en una amplia consulta política, social y ciudadana, que permita enfrentar y derrotar el proyecto totalitario y dictatorial representado en el Uribismo".

Por ello, el representante Wilmer Leal hizo énfasis en que "el partido Verde debe tener un candidato presidencial y por ahora tenemos tres opciones. El senador Iván Marulanda, el exgobernador de Nariño Camilo Romero, y el mandatario de Boyacá Carlos Amaya. Confiamos en que de ellos saldrá un gran candidato. Nuestra idea es ir a consulta en Marzo, a la par con las elecciones al Congreso".