Marta Lucía Ramírez compara a Uribe con Jesucristo en un tuit

La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, compartió en su perfil de Twitter un tuit en el que compara al exsenador Álvaro Uribe Vélez con Jesucristo.

"Presidente Uribe la ingratitud es connatural a los seres humanos. Lo hemos visto siempre y en el caso de Jesucristo vimos que recogió odio, pese a que hizo tanto bien a la humanidad. La gratificación de servir a los demás está en el servicio mismo y el suyo ha sido muy grande", escribió la alta funcionaria del gobierno de Iván Duque.

Le puede interesar:

El escrito está acompañado de un retuit del exsenador Uribe en el que dice: "El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas", escribió el expresidente.