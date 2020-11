"Con exFarc no se repetirá el exterminio de la Unión Patriótica": Archila

En el marco de la peregrinación en defensa de la vida, movilización con la que los excombatientes de las Farc exigen al mayor presencia y protección del Estado, el consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, reiteró que el Gobierno está comprometido a prestar todas las garantías y protección a los excombatientes.

Archila respondió las denuncias sobre un posible extermino contra los firmantes de la paz, asegurando que no se ha actuado con negligencia y que es impreciso comparar la muerte de excombatientes con la UP.

“No se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad no se ha actuado con negligencia por parte del Estado y esa situación no se puede comparar (…) Aquí los malos son las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, que obedecen a los intereses de las economías ilegales y el crimen organizado. Frente a ellos no bajaremos la guardia” dijo.

Sobre la caravana de excombatientes, Archila aclaró que está dispuesto a dialogar nuevamente con ellos donde lo dispongan, como ocurrió el jueves durante la reunión de la Comisión de Verificación y seguimiento a la implementación, CSIVI, y como lo hizo durante la semana pasada en Villavicencio, Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN.

El consejero explicó que se está dando una protección robusta al proceso de reincorporación de los más de 13.000 excombatientes, y enfatizó que actualmente hay 2.200 efectivos de la fuerza pública, 70 pelotones de las Fuerzas Militares, 870 integrantes del Ejército Nacional y 96 enlaces de inteligencia en función de la seguridad de los excombatientes.