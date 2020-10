Las graves denuncias de Roy Barreras

El congresista en medio de un debate de control político lanzó graves denuncias que van desde la muerte de menores, al parecer, con "balas de la Fuerza Pública", hasta la violación de mujeres.

Lea también:







Roy Barreras se refirió a la muerte del voluntario de la ONU, Mario Paciolla. Le preguntó al ministro Carlos Holmes Trujillo si existía o no un informe en el que se atribuía al Italiano haber entregado información al congresista sobre el bombardeo que denunció en el año 2019. Sobre ese caso agregó: " La Fiscalía ha señado que como resulta posible que un hombre que tenía heridas en sus manos, severas, que comprometieron sus tendones, con dos cuchillos en la escena del crimen, apareció ahorcado con cuatro sofisticados nudos de una sábana".

Barreras habló de una niña que sobrevivió en el bombardeo que denunció el año pasado durante un debate al exministro, Guillermo Botero. Según indicó el Senador, la niña apareció 2 meses después de la mano del Ejército y con el brazo amputado y, según el relato de Barreras, fue entregada a Bienestar Familiar, pero un día después de haber sido llevada a un hogar sustituto, habría desaparecido nuevamente. ¿ dónde está esa niña?, se preguntó Barreras.

El Senador Roy Barreras, haciendo nuevamente mención al bombardeo del años 2019 en el que murieron 8 menores de edad en Caquetá, señaló que 36 niños y niñas han muerto supuestamente a manos de la Fuerza Pública.

" Y estoy hablando solamente de niños y niñas desde los 12 años hasta los 18, muertos por balas de la Fuerza Pública (...) ¿por qué el Ministro no se lo ha informado a Colombia?", añadió Barrera. Ante esto, Hollmes Trujillo respondió que no es deber del Ejército informar sobre hechos de los que no tiene certeza y manifestó que quien debe hacerlo es Medicina Legal.

Roy Barreras también señaló que el Ministro le ocultó al país que hay " una larga lista" de niñas violadas. Según el congresista, son 54 las niñas violadas por integrantes de la Fuerza Pública. " Y el ministro no ha tenido tiempo de informarle eso a los colombianos", añadió Barreras.

También se refirió al caso de los jóvenes asesinados en Llanoverde, Cali, el pasado 11 de agosto. Según Barreras, se ha ocultado que el día de los hechos había un mayor de la policía, con dos patrulleros, en una jurisdicción que no les correspondía. "Lo sabe el comandante de la Policía Metropolitana de Cali y saben que ese mayor de la Policía no dio explicaciones sobre que hacía allí", puntualizó.

El congresista también mencionó un accidente en el que murieron 11 militares el 21 de julio del 2020 y que se habría caído porque se le habría acabó el combustible. Y agregó: " usted sabe lo que ocurrió ese día porque se lo informó un señor General de la República a otro General de la República y usted conoció que el helicóptero se cayó porque se le acabó el combustible". Ante lo dicho por Barreras, el ministro indicó que ese hecho está en investigación.

El ministro Carlos Holmes Trujillo respondió que: " se trata de una investigación compleja y lo que importa al país, lo que importa a la Fuerzas, es tener claridad sobre lo que realmente aconteció, porque solamente esa claridad es la que va a hacer posible tomar los correpctivos que resulten necesarios como consecuencia de dichas investigaciones".

El senador, además, manifestó que supuestamente el Ministro de Defensa nombró de director de inteligencia del Ejército al General Gonzalo García Luna, quien había sido subdirector de inteligencia del DAS para la época de Jorge Noguera.

También mencionó que un supuesto "neonazi", a quién identificó como Fernando Vargas Quemba, sería instructor en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército. "¿ Por qué le oculta a los colombianos? ¿Por qué lo usa para adoctrinar a los jóvenes cadetes, a los jóvenes policiales y envenenarles el alma?"

Barreras le preguntó al funcionario si ha recibido llamadas de Luigi Echeverry, exgerente de la campaña del presidente Iván Duque, recomendando ascensos militares. También preguntó si ha habido "incidencia política" del expresidente Andrés Pastrana para que "echen" a Generales de la República y también consultó si ha habido presiones de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez " para poner al frente del Centro de Comando de Operaciones Especiales"

" No he recibido ninguna llamada de Luigi Echeverri para abogar por ningún oficial, ni tampoco he recibido ninguna llamada de la doctora Marta Lucía Ramírez", respondió el ministro a la pregunta de Roy Barreras.

En sus denuncias Roy Barreras señaló que se ha politizado y divido a las Fuerzas Militares.